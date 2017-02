Nürtingen (pol) - Nach einem Messerangriff in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist das Opfer am Montag vernommen worden. Ermittler befragten den 24-Jährigen am Vormittag, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten erhoffen sich dadurch Hinweise auf den Täter. Zu den Ergebnissen wurde zunächst nichts bekannt. Der Unbekannte hatte den 24-Jährigen am Sonntag auf einem Bürgersteig mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer rief die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete mit einem Auto. Die Polizei suchte mit Streifenwagen und Hubschrauber nach ihm.

