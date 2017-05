Hochdorf (pol) - Ein schwerverletzter Busfahrer und ein Schaden in Höhe von 23 000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Hochdorf ereignete. Der 49-jährige Busfahrer fuhr gegen 13.20 Uhr ohne Fahrgäste auf der Bachstraße in Richtung Ortsmitte. Hier übersah er einen vor ihm stehenden Sattelzug und fuhr in das Heck des Vordermanns. Der Busfahrer wurde dabei schwer verletzt und konnte das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen. Aus diesem Grund wurde die Bustür durch Kräfte der Feuerwehr Hochdorf geöffnet. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik eingeliefert.

