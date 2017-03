Esslingen (pol) - Nach eigenen Angaben ist ein BMW in den frühen Donnerstagmorgenstunden einer Streife der Esslinger Polizei in der Berliner Straße aufgefallen, weil er ohne Licht unterwegs war. Der Pkw war gegen 2.45 Uhr vom Hauptbahnhof eingefahren und anschließend auffallend langsam und in Schlangenlinien auf der Berliner Straße unterwegs. Die Ordnungshüter stoppten das Fahrzeug. Bei der Kontrolle fiel sofort auf, dass der 35 Jahre alte Fahrzeuglenker nur zögerlich reagierte und die Anweisungen zunächst ignorierte. Er brauchte längere Zeit, um aus dem Wagen auszusteigen. In der Folge hatte der Mann Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zuhalten und zeigte eine verwaschene Aussprache. Ein Alkoholtest konnte ebenfalls nicht durchführt werden, weshalb er schließlich mit zur Blutentnahme musste. Auch sein Führerschein wurde auf richterliche Anordnung einbehalten.

Anzeige