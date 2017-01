Deizisau (pol) - Ohne Führerschein und betrunken war am Freitagabend ein 41-jähriger Smartlenker in falscher Richtung auf einer Einbahnstraße in Deizisau unterwegs. Der Smartlenker befuhr gegen 17.20 Uhr die als Einbahnstraße ausgeschilderte Schmale Straße entgegen der Fahrtrichtung. Am Ende der Einbahnstraße stellte sich ihm ein 55-jähriger Mann in den Weg, um ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Nach einem kurzen Gespräch, zu welchem der 41-Jährige aus seinem Pkw ausgestiegen war, setzte dieser seine Fahrt jedoch in falscher Fahrtrichtung fort. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeugeck noch den 55-Jährigen, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrer des Smart durch die Polizei ermittelt und an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

