Esslingen (pol) - Am Roten Kreuz ist am Sonntag der Fahrer eines Leichtkraftrades einer Polizeikontrolle unterzogen worden. Der 16 Jahre alte Lenker einer Rieju Marathon 125 war nach Polizeiangaben um kurz vor 17 Uhr auf der L 1150 in Richtung Esslingen unterwegs. Als der Jugendliche am Fahrbahnrand eine Motorradstreife der Polizei wahrnahm, gab er Gas und überholte trotz Verbot die vorausfahrenden Fahrzeuge. Am Roten Kreuz bog der Schüler auf die K 1267 ab und versuchte, mit seinem geländetauglichen Motorrad, eine Baustelle in Richtung Aichschieß zu umfahren. Am Ende der Baustelle wurde der Jugendliche von der Motorradstreife der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle erklärte sich der Grund für das Wegfahren. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war das benutzte Zweirad weder zugelassen noch versichert.

Anzeige