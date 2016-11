Altbach (pol) - Ein Unbekannter ist am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor fünf Uhr, in eine Gaststätte in der Bachstraße eingebrochen. Beim Versuch, einen Spielautomaten aufzubrechen, löste er laut Polizei die Alarmanlage aus, sodass er ohne Beute flüchten musste. Wie der Einbrecher in die Gaststätte gelangte, ist noch unklar. Das Polizeirevier Esslingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

