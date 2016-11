Wernau (pol) - Am Samstagmorgen ist laut Polizei ein 27-jähriger Nissan Fahrer aus Hohenstadt auf der B 313 in Fahrtrichtung Plochingen aus Unachtsamkeit in Höhe Wernau von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Am PKW und an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro.

Anzeige