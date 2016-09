Ostfildern (pol) - Heftig gewehrt hat sich ein 23-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger, als er am Freitagmorgen, um 10 Uhr, im Stadthaus in der Gerhard-Koch-Straße im Scharnhauser Park von Polizeibeamten festgenommen werden sollte. Gegen den 23-Jährigen lag, wie die Polizei mitteilt, ein Haftbefehl zur Abschiebung vor.

Nur mit Unterstützung mehrerer Beamten ist es letztendlich gelungen, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Als er noch am Morgen einem Richter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt und zum Dienstfahrzeug gebracht werden sollte, wurde er plötzlich ohnmächtig oder simulierte es und wurde zur Untersuchung in die Klinik gefahren. Hier verbleibt er voraussichtlich bis Samstag und soll anschließend dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 23-Jährige wird jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.