Neckartailfingen (pol) - Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, an der Auffahrt von Neckartailfingen zur B 312 in Richtung Stuttgart ereignet hat. Ein 38-Jähriger wollte mit seinem Audi A4 von Neckartailfingen kommend in die B 312 einfahren. Hierbei übersah er einen Toyota Verso, dessen 49-jährigen Fahrer auf der Einfädelspur wegen des Verkehrs auf der B 312 warten musste. Mit großer Wucht krachte der Audi ins Heck des Toyotas. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Toyotas leicht verletzt. Er konnte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Der Audi wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 7.000 Euro beziffert.

