Neuhausen auf den Fildern (pol) - Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, auf der L 1209 gekommen. Der Unfall ereignete sich zwischen Sielmingen und Neuhausen. Der 32 Jahre alte Fahrer eines VW Golf musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine 29-jährige Peugeot-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr hinten auf. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von insgesamt 6.000 Euro.

