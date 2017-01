Plochingen (pol) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstag, gegen 6.20 Uhr, auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart, am Plochinger Dreieck ereignet hat, so die Polizei. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Toyota RAV4 war auf der B 10 unterwegs und wollte diese an der Ausfahrt Plochingen verlassen. Hierzu wechselte er auf die Einfädelspur. Zu spät erkannte er, dass ein 48-Jähriger mit seinem Dacia Sandero vor ihm von der Einfädelspur von der B 313 herkommend, auf die B 10 wechseln wollte und verkehrsbedingt bremsen musste. Er krachte ins Heck des Dacia. Während beide Fahrer unverletzt blieben, wurde die 48 Jahre alte Mitfahrerin im Dacia leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos blieben fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Anzeige