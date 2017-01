Dettingen/Teck (pol) - Ein Leichtverletzter, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, gegen 18.35 Uhr, am Kreisverkehr bei Dettingen ereignet hat, so die Polizei. Ein 51-jähriger Nürtinger war mit seinem Mercedes B-Klasse auf der K 1250 von Nabern herkommend, in Richtung B 465 unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 32-Jährige mit ihrem Mini Cooper scharf abbremsen musste, weil sich vor dem Kreisverkehr ein Rückstau gebildet hatte.

Weil er zudem keinen ausreichenden Sicherheitsabstand einhielt, krachte er mit solcher Wucht ins Heck des Minis, dass dieser auf einen davor stehenden VW Golf aufgeschoben wurde. Während die Fahrer alle unverletzt blieben, wurde ein 35-jähriger Mitfahrer im Mini Cooper leicht verletzt. Er konnte aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Alle Autos blieben trotz ihrer Schäden fahrbereit.

