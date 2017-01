Deizisau (pol) - Zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall auf der B 10 bei Deizisau am Mittwochmorgen, kurz vor sechs Uhr geführt, so die Polizei. Ein 19-jähriger Plochinger war mit seinem Seat Leon auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr auf Höhe Deizisau ins Stocken geriet und ein vorausfahrender 35-Jähriger mit seinem Ford C-Max abbremsen und anhalten musste. Er krachte mit solcher Wucht ins Heck des Ford, dass dieser noch auf einen davor stehenden Opel Corsa einer 38-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden vier Mitfahrer im Ford sowie die Fahrerin des Opel leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung oder ein Rettungswagen waren vor Ort aber nicht erforderlich. Der Ford und der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 21.000 Euro beziffert.

