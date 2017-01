Deizisau (pol) - Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 12.30 Uhr, auf der B 10 in Höhe Deizisau ereignet hat, so die Polizei. Ein 51-Jähriger war mit seinem VW Sharan auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet und ein vorausfahrender 29-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter abbremsen musste. Der VW-Fahrer reagierte zu spät und krachte so heftig ins Heck des Sprinters, dass dieser auf einen davor stehenden Opel Vetra aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 29-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die 48-jährige Fahrerin des Opels und ihr 39-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie konnten aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen.

Alle drei Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 28.000 Euro beziffert. Während der Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam auf der vielbefahrenen Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen.

