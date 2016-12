Esslingen (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, auf der Adenauer Brücke ereignet hat, so die Poliezi. Eine 62-jährige Esslingerin war mit ihrem Renault Twingo auf der Adenauer Brücke in Richtung Stadtmitte unterwegs. Weil sie den Fahrstreifen wechseln wollte und sich daher auf den von hinten kommenden Verkehr konzentrierte, übersah sie, dass eine vorausfahrende 26-Jährige mit ihrem Opel Corsa verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Sie krachte mit solcher Wucht ins Heck des Opels, dass dieser noch auf einen davorstehenden VW UP aufgeschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er und der Renault der Unfallverursacherin mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro beziffert.

