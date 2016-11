Neuhausen (pol) - Aufgrund von Unachtsamkeit ist es am Montagabend zu einem Auffahrunfall auf der Plieninger Straße gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr kurz nach der Einmündung Scharnhäuser Straße. Eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Audi A4 befuhr die L 1204 in Fahrtrichtung Denkendorf. Als sie an einer Ampel anhalten musste, bemerkte dies eine ihr nachfolgende 20-jährige VW Golf-Fahrerin zu spät und krachte ins Heck des Audi. Nach dem Unfall klagte die Audi-Fahrerin leicht über Schwindel und Übelkeit, musste sich jedoch nicht sofort in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den Autos wird laut Polizei auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Anzeige