Deizisau (pol) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr auf der B 10 in Richtung Stuttgart geführt. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-jähriger mit seinem Auto auf der linken Spur der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Er erkannte zu spät, dass sich im Bereich der Anschlussstelle Deizisau der Verkehr zurückstaute und ein vorausfahrender Wagen bis zum Stillstand abbremsen musste.

Anzeige

Trotz einer Vollbremsung krachte er mit großer Wucht ins Heck des Pkw. Der Unfallverursacher und der 56-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden an beiden Autos wird auf rund 35.000 Euro beziffert.