Reutlingen (pol) - Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, durchstreiften Unbekannte den gesamten Stadtteil und schlugen an neun Autos jeweils die hintere rechte oder linke Seitenscheibe ein. Sie entwendeten acht M-Sportlenkräder und sechs Navigationssysteme Professional. Auffällig war, dass es die Täter speziell auf diesen Typ des Navigationsgeräts abgesehen hatten. War ein anderes eingebaut, wurde nur das Lenkrad entwendet. Der Wert des Diebesguts, unter dem sich auch ein I-Pad befindet, beträgt laut Polizei mehrere Zehntausend Euro. Der angerichtete Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/341698-30 mit dem Polizeiposten Ostfildern in Verbindung zu setzen.

