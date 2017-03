Kirchheim unter Teck (pol) - Am Freitag kurz nach 18.00 Uhr ist es in einer Tankstelle am Kruichling zum Diebstahl von zwei Navigationsgeräten im Wert von 1160 Euro gekommen, so die Polizei. Zunächst hielten sich 4 männliche Personen längere Zeit in Verkaufsshop auf. Sie fuhren anschließend mit einem silbernen Geländewagen der Marke KIA in Richtung Autobahn davon. Wenig später wurde festgestellt, dass eine Vitrine im Shop aufgebrochen war und daraus die beiden Navis entwendet worden waren. Bei dem Geländewagen fiel auf, dass dieser das Lenkrad auf der rechten Seite hatte und vermutlich ein britisches Kennzeichen trug.

