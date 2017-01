Kirchheim (pol) – Mag die Stimme aus dem Gerät noch so quengeln, Fahrer sollten zumindest gelegentlich das Gehirn einschalten anstatt blind dem Navi zu vertrauen. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges hat das nicht getan und sich deshalb am Mittwochmorgen in Kirchheim in eine missliche Situation gebracht. Als ihn sein Navigationsgerät gegen 8 Uhr von der Straße Im Hag auf einen Feldweg in Richtung Nägelestal lotste, folgte der bulgarische Fernfahrer treu den Anweisungen anstatt misstrauisch zu werden. Wie die Polizei berichtet, gab es für den Brummi dort irgendwann kein Weiterkommen mehr. Der Fahrer versuchte deshalb zu wenden, fuhr mit der schweren Sattelzugmaschine samt Auflieger aber in einer Wiese fest. Ein Abschleppunternehmen musste das Gespann bergen. Es entstand ein geringer Flurschaden.

