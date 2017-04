Nürtingen/Neckartailfingen (pol) - Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag am Beutwangsee bei Neckarhausen und am Aileswasensee in Neckartailfingen zwei Frauen belästigt und wurde daraufhin von der Polizei festgenommen.

Der 58-Jährige fiel zunächst einer 23-Jährigen gegen 15.45 Uhr am Beutwangsee auf, als er ihr nackt auf dem Fahrrad hinterherfuhr, wie die Polizei berichtet. Kurze Zeit später wurde der Polizei derselbe Mann gemeldet, wie er einer 48-Jährigen mit dem Geschlechtsteil in der Hand hinterherjoggte. Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen konnte den Exhibitionisten kurz nach 16.30 Uhr am Aileswasensee festnehmen. Der Mann war bereits wegen ähnlicher Delikte zweimal in Erscheinung getreten.