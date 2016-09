Kirchheim/Teck (pol) - Am Freitag kurz nach 22 Uhr ist ein Streit in der Tannenbergstraße eskaliert. Zwischen einem 53-jährigen und seinem 25-jährigen Hausmitbewohner besteht seit längerer Zeit ein Nachbarschaftsstreit. Gegen 22 Uhr kam der 53-Jährige von einem Spaziergang zurück und traf vor dem Haus auf den 25-Jährigen und dessen 40 Jahre alten Bruder. Mit einer mitgeführten Metallstange schlug er unvermittelt mehrfach gezielt auf die Köpfe der Beiden ein. Durch Passanten konnte der Angreifer zurückgehalten werden. Durch die Schläge erlitten beide Geschädigten schwere Kopfverletzungen und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch Beamte der Polizei Kirchheim festgenommen werden. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Laut Polizei wird der Tatverdächtige im Laufe des Samstags wegen versuchtem Tötungsdelikt einem Haftrichter vorgeführt.

