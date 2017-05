Nürtingen (pol) - Zwei 20-jährige aus Albstadt sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, hatten sie versucht, auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Straße In der Au an einem Fahrzeug die hochwertigen Alu-Räder abzumontieren. Nach Angaben der Polizei lösten sie dabei die Alarmanlage des Wagens aus und flüchteten zu ihrem in der Nähe geparkten Auto. Nachdem beide dort eine Weile gewartet hatten, kehrten sie wieder zu dem ausgestellten Wagen zurück, um die Räder vollends abzumontieren.

Der Alarm des Autos war jedoch aufgefallen und die Polizei alarmiert worden. Die beiden bemerkten die anfahrenden Streifenwagen und flüchteten zu Fuß. Sie konnten noch in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Wagens fanden und beschlagnahmten die Ermittler zahlreiche Beweismittel. Beide wurden vorläufig festgenommen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.