Frickenhausen (pol) - Das Verkehrskommissariat Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Freitag, kurz vor acht Uhr, an der Einmündung der Ziegeleistraße in die Hauptstraße in Frickenhausen ereignet hat. Ein 63-Jähriger war mit seinem BMW X5 auf der Hauptstraße in Richtung Neuffen unterwegs. An der Einmündung zur Ziegeleistraße bog er in einem weiten Bogen nach links ab, wobei er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei prallte er gegen einen auf einem Stellplatz geparkten VW Polo. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Polo noch gegen einen links neben ihm geparkten Renault Twingo geschoben. Nach der Kollision fuhr der BMW noch ein Stück auf dem Gehweg weiter und erfasste eine 40-jährige Fußgängerin, die leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Jedoch beobachtetet eine Frau den Unfall und fuhr dem BMW hinterher. Sie forderte den 63-Jährigen auf, an die Unfallstelle zurück zu fahren, was dieser auch nach etwa zehn Minuten tat. Die Polizei sucht nun insbesondere nach dieser Zeugin. Hinweise nimmt sie unter 0711/3990-0 entgegen.

Der VW Polo, der erst knapp 30 Kilometer Laufleistung aufwies, hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf knapp 40.000 Euro beziffert.

