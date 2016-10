Leinfelden-Echterdingen (pol) - Mit starken Frontbeschädigungen, ausgelöstem Airbag und eingeschaltetem Licht hat eine Polizeistreife am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr ein Mercedes SLK auf dem Parkplatz Seebrückenmühle im Siebenmühlental gefunden.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, geriet der 28-jährige Fahrer aus Steinenbronn beim Abbiegen nach rechts von der K 1227 in die L 1208 vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in die gegenüberliegende Leitplanke. Stark beschädigt stellte er laut Polizei sein Fahrzeug auf dem benachbarten Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Fahrer unverletzt in einer Wohnung in Ostfildern unter Alkoholeinwirkung stehend angetroffen werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Fahrzeug sichergestellt, da er als Unfallursache technische Mängel an der Bremsanlage geltend machte. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von etwa 23.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Telefonnummer 0711/70913 dringend Zeugen, die etwas zum Unfallhergang oder zur Unfallzeit sagen können.

