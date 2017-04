Esslingen (pol) - In der Obertürkheimer Straße ist ein am Straßenrand geparkter Pkw angefahren und stark beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, auf Höhe der Bushaltestelle Weinstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Esslingen unterwegs und touchierte aus noch unbekanntem Grund einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Da der Unfallverursacher sich unerlaubt entfernte, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen (Tel. 0711/39900) entgegen. Möglicherweise war der Unfallverursacher in einem dunkel lackierten Audi A4 unterwegs. Dieser müsste auf der Fahrerseite entsprechende Unfallspuren aufweisen.