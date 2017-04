Plochingen (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Plochingen offensichtlich zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Verursacht wurden diese nach Angaben der Polizei durch den Fahrer eines grauen Ford Mondeo. Zunächst fuhr ein 53-Jähriger nach eigenen Angaben gegen 20.40 Uhr mit dem Fahrzeug zu einer Bar in der Marktstraße. Dort nahm er offenbar zahlreiche alkoholische Getränke zu sich. Zurück zu seiner Wohnung sei er dagegen nach eigener Aussage nicht gefahren.

Gegen 7.30 Uhr wurde am Samstagmorgen beim Polizeirevier Esslingen allerdings eine Unfallflucht angezeigt. Demnach war während der Nacht in der Thüringer Straße ein geparkter Mitsubishi angefahren und beschädigt worden. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die aufnehmende Polizeistreife stellte wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt den besagten Ford Mondeo fest. Dieser war dort völlig beschädigt abgestellt worden. Der Schaden am Ford wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Teile seines Schweinwerfers lagen bei dem Mitsubishi.

Der Ford wies jedoch noch zahlreiche weitere Unfallschäden auf, die nicht mit dem bereits bekannten Unfall zusammenhängen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass bei der Fahrt von der Plochinger Innenstadt bis in die Thüringer Straße noch weitere Fahrzeuge, Verkehrseinrichtungen oder sonstige Gegenstände angefahren und beschädigt wurden.

Bei dem 53-Jährigen, der in kürzester Zeit durch intensive Recherchen der Polizei ausfindig gemacht werden konnte, wurde am Sonntagmorgen bei einem Alkoholtest ein Wert von über einem Promille festgestellt. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme gemacht. Das Polizeirevier Esslingen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Ford Mondeo sowie zu weiteren Unfällen machen können. In diesem Zusammenhang werden auch mögliche weitere Geschädigte gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/3990330 erbeten.