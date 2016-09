Kirchheim (pol) - Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr am Montagmorgen, gegen 11.45 Uhr, mit seinem silbernen Fiat Punto die K 1205 von Kirchheim-Ötlingen kommend in Richtung Notzingen. Auf der kurvenreichen, aber überschaubaren Strecke kam ihm im Bereich einer Linkskurve ein Smart auf seiner Fahrspur entgegen, weshalb der Fahrer des Fiat Punto zunächst nach rechts in Richtung des Grünstreifens auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Danach lenkte er sein Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Zwischenzeitlich passierte der falschfahrende Smart ohne Berührung den Fiat. Durch eine Gegenlenkbewegung verlor der Fiat-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam dabei nahezu ungebremst von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei. Das Auto kam dann im dortigen Straßengraben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich laut Polizei leicht, konnte sich aber selbst befreien. Der Smart, welcher den Unfall bemerkt haben musste, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es handelte sich um ein älteres Modell, Farbe Weiß, mit auffällig rot lackierten Spiegeln. Die Polizei sucht besonders Zeugen, die Angaben zu dem auffälligen weißen Smart machen können. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheim unter Telefonnummer 07021-5010 entgegen.

