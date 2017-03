Neckartenzlingen (pol) - Am Freitagmittag gegen 16.45 Uhr kam es nach einem unüberlegten Überholmanöver zu einem Unfall. Während ein Kleintransporter aus Richtung Bempflingen kommend auf der L1208B in Richtung Neckartenzlingen auf einen Wirtschaftsweg einbog, überholte der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades mehrere Fahrzeuge von hinten und prallte schließlich gegen den abbiegenden Transporter. Polizeiangaben zufolge wurde der Jugendliche abgeworfen und prallte gegen die Leitplanke. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum in Tübingen geflogen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrtüchtig. Laut Polizeimeldung beläuft sich der entstandene Schaden auf circa 4500 Euro am Zweirad und circa 6000 Euro am Klein-Lkw. Die Fahrbahn musste während des Rettungseinsatzes teilweise vollständig gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

