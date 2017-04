Ostfildern (pol) - Ein junger Motorradfahrer ist nach einem Überholmanöver am Donnerstagabend in Nellingen gestürzt und leicht verletzt worden. Der 24-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Esslinger Straße in Richtung Zollberg unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße überholte er laut Zeugenangaben eine Pkw-Lenkerin.

Nach dem Überholmanöver touchierte seine Maschine den Bordstein. Im weiteren Verlauf kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Nach über 50 Metern blieben das Motorrad und der Fahrer laut Polizei liegen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren. Der Schaden an der Yamaha beträgt etwa 1.500 Euro.