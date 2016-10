Lichtenwald (pol) - Ein 23-Jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, die K1209 "Kaisersträßle" in Richtung Lichtenwald. Zwischen der Kreuzung am Goldboden und der Schlichtener Kreuzung kam sein Pkw im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve zu weit nach rechts und überfuhr das unbefestigte Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich an der dortigen Böschung und kam auf dem Dach liegend zur Endlage. Der schwer verletzte 23-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus wo er stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Dessen Bergung erfolgte durch ein Abschleppunternehmen.

