Nürtingen (pol) - Völlig daneben hat sich ein Heranwachsender am Freitagabend kurz vor Mitternacht verhalten, nachdem ihm vom Security-Personal aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung der Zutritt zu einer Gaststätte in der Mühlstraße verwehrt wurde. Der 20-Jährige gab sich äußerst uneinsichtig, beleidigte die Sicherheitsmitarbeiter und ging schließlich auch auf sie los. Die beiden Security-Mitarbeiter erlitten hierbei leichte Verletzungen. Selbst nach dem Eintreffen von drei Streifenwagenbesatzungen ließ sich der Randalierer nicht beruhigen, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen wehrte er sich heftig und beleidigte die eingesetzten Beamten. Auch auf der Dienstelle wütete er weiter und widersetzte sich gegen die Maßnahmen der Polizei. Ein Polizeibeamter wurde in der Folge leicht am Finger verletzt. Der 20-Jährige musste die Nacht nach richterlicher Anordnung in der Zelle verbringen.

