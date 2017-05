Esslingen (pol) - Auf einem Waldweg beim Parkplatz Weißer Stein ist am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein 68-Jähriger Mann verletzt und in bewusstlosem Zustand von einer Passantin aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet. hatte der Mann Verletzungen im Gesicht und war offensichtlich zuvor gestürzt. Der Rettungsdienst fuhr mit mehreren Fahrzeugen zum Ort des Geschehens. Nach notärztlicher Untersuchung lag der Verdacht auf einen medizinischen Notfall nahe, weshalb ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der ihn in eine Stuttgarter Klinik flog. Laut Polizei kann eine Fremdeinwirkung wohl ausgeschlossen werden.

Anzeige