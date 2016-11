Esslingen (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 37-jähriger Mann mehrfach eine gleichaltrige Person beleidigt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen, welchem der 37-Jährige zunächst folgte, jedoch kurze Zeit später erneut an die Tatörtlichkeit zurückkehrte. Nachdem die Polizeibeamten der Person den Gewahrsam erklärt hatten, beleidigte dieser die Beamten mit üblen Schimpfwörtern und bezeichnete sie als Rassisten. Kurz vor der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers warf sich der Mann unvermittelt auf den Boden und musste mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden. Kurze Zeit später forderten Mitarbeiter des Klinikums erneut die Polizei an, da der Mann im Klinikum randalierte. Auch bei diesem Einsatz wurden die eingesetzten Beamten verbal und mittels Handzeichen mehrfach beleidigt. Nachdem der 37-Jährige immer wieder androhte, dass er sich selbst erneut verletzen wird, wurde dieser einer psychatrischen Einrichtung zugeführt. Laut Polizei wird der Mann u. a. wegen Beleidigung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.

