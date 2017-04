Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei Männer im Alter von 25 und 34 Jahren wurden am Samstag um nach dem Diebstahl eines Handys noch am Tatort beziehungsweise nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Der 34-Jährige hatte zuvor in der Hirschstraße einer 36-jährigen Frau im Vorbeigehen deren Mobiltelefon aus der Hand gezogen und sofort an seinen Begleiter weitergereicht. Dieser flüchtete in Richtung Königstraße, wo er von Polizeibeamten der Sicherheitskonzeption Stuttgart festgenommen werden konnte. Das gestohlene Handy wurde bei ihm aufgefunden. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 34-Jährige bereits kurz vor dem Handydiebstahl eine weitere Frau angegangen und versucht hatte, ihr eine rote Handtasche zu entreißen. Dies war allerdings an deren Gegenwehr gescheitert. Die Polizei bittet diese Frau oder weitere Zeugen dringend, sich unter 0711/89 90 57 78 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Anzeige