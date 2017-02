Esslingen (pol) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Räumlichkeiten eines Busunternehmens im Stadtteil Wäldenbronn eingedrungen. Im Bürotrakt wurde ein Tresor geöffnet und die darin befindlichen Wertfächer mit aufgebrochen. Was genau die Täter erbeuteten, muss noch ermittelt werden. Ebenso ist noch unklar, wie die Einbrecher in das Firmengebäude gelangen konnten. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern übernommen.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Anzeige