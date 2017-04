Esslingen (pol) - Beim Verlassen einer Diskothek in den frühen Morgenstunden des Sonntags sind zwei Männer im Alter von 19 und 27 Jahren in Esslingen in der Kollwitzstraße Opfer einer Straftat geworden. Wie die Polizei berichtet, wurden sie von mehreren Personen ohne ersichtlichen Grund verfolgt, in der Fleischmannstraße eingeholt und offensichtlich grundlos zusammengeschlagen. Die beiden Geschädigten erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711 / 3990-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern und zum Tatablauf machen können.

Anzeige