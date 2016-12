Nürtingen-Oberensingen (pol) - Weil er angeblich einem Fuchs auswich, ist am Dienstagabend ein Ford-Focus-Fahrer auf der B 313 von der Fahrbahn abgekommen. Der 43 Jahre alte Ford-Lenker war laut Polizeiangaben gegen 23.36 Uhr auf der Bundesstraße von Wendlingen in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe des Industriegebietes Bachhalde in Oberensingen streifte er bei seinem Ausweichmanöver zunächst die Leitplanke und verlor beim Gegensteuern die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte ein zweites Mal nun frontal gegen die Leitplanke und wurde von dort über beide Fahrspuren abgewiesen und landete letztendlich im angrenzenden Grünstreifen. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung am Hals zu. Bei der Unfallaufnahme roch der Fahrer nach Alkohol. Ein daraufhin durchgeführter Test bestätigte den Verdacht auf Alkoholbeeinflussung, weshalb der 43-Jährige mit zur Blutentnahme musste. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Sachschaden entstand in Höhe von über 3.000 Euro. Am knapp 16 Jahre alten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

