Owen (pol) - Wegen des dringenden Verdachts, für mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Esslingen verantwortlich zu sein, sind am Mittwochabend eine 41-jährige Serbin aus Owen und ein 35-jähriger Bosnier vorläufig festgenommen worden, so die Polizei. Die Frau wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Gegen den Mann bestand bereits ein Sicherungshaftbefehl, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Auch er kam in Haft.

Ins Visier der Ermittlungsgruppe Eigentum des Polizeipräsidiums Reutlingen waren die Verdächtigen geraten, weil sie mutmaßlich gestohlenen Schmuck zum Kauf angeboten hatten. Bei den nachfolgenden Ermittlungen kam heraus, dass sich der 35-Jährige illegal in Deutschland aufhält und offenbar bei der 41-Jährigen Unterschlupf gefunden hatte. Die Frau war bereits wegen Einbruchdiebstahls bei der Polizei bekannt. Am Mittwoch wurden die beiden Verdächtigen nach kurzer Observation durch Fahndungskräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen in Stuttgart vorläufig festgenommen. Bei der auf richterlichen Beschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Ermittler Schmuck, der mutmaßlich bei Wohnungseinbrüchen gestohlen worden war. Zwei Uhren konnten bereits einem Einbruch zugeordnet werden, der sich am 7. Februar in Kirchheim ereignet hatte. Auch ein Einbruch in Bissingen am 19. Februar 2017 dürfte aufgrund des in der Wohnung der Frau aufgefundenen Diebesguts auf das Konto der Verdächtigen gehen. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft der anderen beschlagnahmten Wertsachen dauern noch an.

