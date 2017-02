Wernau (pol) - In der Nacht zum Donnerstag ist in der Lange Straße ein geparkter Pkw von einer Mülltonne "angefahren" worden, berichtete die Polizei. Der merkwürdig klingende Sachverhalt ereignete sich gegen 23.15 Uhr. Ein Müllcontainer machte sich selbstständig und rollte etwa einhundert Meter weit von seinem eigentlichen Standort die abschüssige Hohe Straße hinab. Dort prallte der Container mit Schwung gegen einen geparkten Mercedes. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Möglicherweise haben starke Windböen den Mülleimer auf die Straße getrieben.

