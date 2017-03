Lichtenwald (red) - Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die K1209 vom Goldboden in Richtung Lichtenwald. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Er kam mit Verletzungen in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

