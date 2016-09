Neckartenzlingen (pol) - Am Freitagmittag kam es gegen 16.24 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 312, bei dem eine 31-jährige Motorradfahrerin verletzt wurde. Der Fahrer eines Pkw Peugeot 406 war von Aichtal kommend in Richtung Metzingen unterwegs als der Verkehr in Höhe der Abfahrt Bempflingen stockte. Trotz durchgezogener Leitlinie und Sperrfläche wollte der 71-Jährige nach links abbiegen und übersah die Honda-Fahrerin, welche von hinten kommend die wartenden Pkws links überholte. Nach dem Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Anzeige