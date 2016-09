Beuren/Erkenbrechtsweiler (pol) - Nach einem Sturz auf der K1262 ist eine 47 Jahre alte Motorradfahrerin zur stationären Aufnahme in eine Klinik eingeliefert worden. Der Unfall ereignete sich, nach Angaben der Polizei, am Sonntagmorgen, gegen 9.30 Uhr, zwischen Beuren und Erkenbrechtsweiler in der Weiler Steige. Die Fahrerin aus Ditzingen war mit ihrer schweren BMW R 1200 in Fahrtrichtung Erkenbrechtsweiler unterwegs. Etwa 300 Meter vor Ortsbeginn kam sie in einer Rechtskurve aufgrund einer Dieselspur auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Beim Sturz zog sie sich Verletzungen am Rücken und Bein zu. Die Feuerwehr Beuren rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann aus, um die Dieselspur abzubinden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

