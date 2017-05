Wernau (pol) - Ein verbotener Überholvorgang eines Motorradfahrers hat am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall auf der L 1207 kurz nach Ortsende Freitagshof geführt. Ein 52 Jahre alter Lenker eines Seat Ibiza war nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr auf der Kirchheimer Straße (L 1207) aus Richtung Freitagshof kommend in Richtung Wernau unterwegs. Am Ortsende wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen und verlangsamte die Geschwindigkeit. Ein hinterherfahrender 46-jähriger Ford Transit-Fahrer verzögerte ebenfalls. Ein dem Ford nachfolgender Motorradfahrer zog nach links auf die Gegenspur und überholte trotz Überholverbot. Als der den Abbiegevorgang beginnende Seat-Fahrer das überholende Motorrad im Außenspiegel erkannte, bremste er stark ab.

Obwohl der Ford-Transit-Lenker ebenfalls sofort reagierte und nach rechts ausweichen wollte, konnte er ein Auffahren auf das rechte hintere Eck des Seat nicht mehr verhindern. Der Lenker des Seat klagte nach dem Aufprall über Schmerzen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Motorradfahrer fuhr einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinter dem Motorrad fahrende Verkehrsteilnehmer wurden auf den Unfall aufmerksam und notierten sich das Kennzeichen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem gesuchten Fahrer eines Motorrades Triumph Speed Triple aufgenommen. Bei der Kollision war ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden.