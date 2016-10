Am Freitag gegen 18.05 ist es laut Polizei in der Esslinger Straße in Echterdingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kastenwagen und einem Motorrad gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge hat eine 41- jährige Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen in eine Hofeinfahrt den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Diesem ist es trotz Abbremsen und Ausweichen nicht gelungen, eine Kollision zu verhindern. Durch den Sturz zog sich der 49-jährige Yamaha-Lenker schwere Beinverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 850 Euro.

