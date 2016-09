Leinfelden-Echterdingen (red) - Nicht aufgepasst hat die Fahrerin eines Opel Corsa, als sie am Donnerstagnachmittag auf der Plieninger Straße unterwegs war. Die 33 Jahre alte Fahrerin aus Leinfelden-Echterdingen war gegen 15.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Burgstraße wollte sie laut Polizei nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen auf der Plieninger Straße entgegenkommenden 28-jährigen Harley-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Beim Sturz zog sich der Biker nur leichte Verletzungen am Bein zu. Am Motorrad und Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro.

