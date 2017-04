Ostfildern (pol) – Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Esslinger Straße in Richtung Zollberg kurz vor der Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße ein Auto überholt. Der 24-Jährige touchierte aber nach dem Überholmanöver mit seiner Maschine den Bordstein. Deshalb kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, berichtet die Polizei. Der Fahrer und das Motorrad blieben erst nach mehr als 50 Metern liegen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

