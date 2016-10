Baltmannsweiler (pol) -Die Verkehrspolizei Esslingen sucht zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmorgen in der Schorndorfer Straße ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden ist, noch Zeugen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 7 Uhr, als ein 63-jähriger Fahrer eines Dacia aus einer Grundstückseinfahrt auf die Schorndorfer Straße, wo sich der Verkehr in Fahrtrichtung Esslingen staute, einfahren wollte. Eine unbekannte Autofahrerin ließ den Dacia-Fahrer einfahren. In dem Moment überholte der 18-Jährige mit seinem Kleinkraftrad der Marke KTM die im Stau stehenden Fahrzeuge. Der Biker prallte gegen den Dacia und wurde anschließend über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall und besondere auch das Fahrverhalten des 18-Jährigen und dessen Überholvorgang vor dem Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0711/39900 bei der Polizei zu melden.