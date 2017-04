Böblingen (dpa) - Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Böblingen schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am Sonntag fast ungebremst an einer Kreuzung auf ein stehendes Auto aufgefahren. Der 58 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.

Anzeige