Leinfelden-Echterdingen (pol) - Mit schweren Verletzungen musste ein 63-jähriger Biker aus

Heilbronn mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Er war am Freitagnachmittag auf der L 1208 von Steinenbronn in Richtung Echterdingen unterwegs. Im Waldgebiet, kurz vor Echterdingen, kam er in einer Linkskurve vermutlich wegen eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss gegen die dortige Böschung. An seinem Motorrad der Marke BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe. Auf der L 1208 kam es

während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

